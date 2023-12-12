هاني عادل ضيف برنامج «معكم منى الشاذلي» الخميس المقبل

يحل الفنان هاني عادل ضيفا على إحدى حلقات برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة قناة on، الخميس المقبل، ليكشف عن كثير من كواليس أعماله الفنية.

هاني عادل ضيف مني الشاذلي

طرحت الصفحة الرسمية لبرنامج معكم منى الشاذلي عبر موقع الصور الشهير إنستجرام البرومو الخاص بالحلقة منذ قليل والذي كشف عن جزء حمّس الجمهور للحلقة.

خلال البرومو تحدث الفنان هاني عادل عن كواليس مشاركتة فى فيلم الرجل الرمادي مع الفنان جاكي شان وعن حبه الكبير له منذ صغره وأنه كان متحمس لهذه التجربة من أجله.

كما تحدث هاني عادل خلال الحلقة عن كواليس ارتباطه بزوجته وقصة الحب التي نشأت بينهم وذلك خلال الحلقة التي ستعرض يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.