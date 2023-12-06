هاني رمزي يشيد بإطلاق اسم عادل إمام على كوبري جديد: تقدير للقوى الناعمة

أشاد الفنان هاني رمزي، بإطلاق اسم الزعيم عادل إمام، على كوبري بتقاطع طريق صلاح سالم، أمام دار المركبات.

هاني رمزي يعلق على إطلاق اسم عادل إمام على كوبري جديد

وكتب «رمزي»، عبر حسابه على «إنستجرام»: «تكريم الدولة للفنان الكبير عادل إمام هو تكريم لكل فنان مصري، وتقدير لدور القوى الناعمة ورسالة الفن السامية.. ‫عادل إمام».

وكان المنتج عصام إمام، أعرب في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادته الكبيرة بإطلاق اسم شقيقه على أحد الكباري بالقاهرة: «شرف كبير بالنسبة له، وتقدير الدولة أمر إيجابي، وبالتأكيد سيسعد الزعيم».

إطلاق اسم الفنان عادل إمام على كوبري في شارع صلاح سالم

وكان المجلس التنفيذي بمحافظة القاهرة، وافق على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على عدد من مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة، وجرى إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك تقديرًا لما قدموه في سبيل الوطن.