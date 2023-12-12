هاني عادل يكشف أسرار «الرجل الرمادي» في «معكم منى الشاذلي»

يحل النجم هاني عادل ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الخميس المقبل من حلقات برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة ON.

خلال اللقاء، يكشف هاني عادل أسرار آخر مشروعاته «الرجل الرمادي» والذي يتضمن مجموعة من الحفلات في أكثر من محافظة، كما يكشف حقيقة انفصال أعضاء فرقة «سط البلد» وسر غيابهم عن الساحة طوال الفترة الماضية.

تفاصيل حلقة هاني عادل مع منى الشاذلي في «معكم»

يتحدث هاني عادل عن مشاركته في فيلم عالمي بعنوان «Hidden Strike»، وبطولة النجم جاكي شان وجون سينا، وتحدث عن التحضيرات الخاصة بالدور الذي قدمه ضمن أحداث الفيلم، خاصة أنَّها المرة الأولى التي يمثل فيها باللغة الإنجليزية كما يتطرق الفنان المصري خلال البرنامج للحديث عن آخر مشروعاته الفنية.

وتدور أحداث الفيلم حول جنديين سابقين من القوات الخاصة يرافقان مجموعة من المدنيين على طول طريق الموت السريع في بغداد حتى وصولهم إلى المنطقة الخضراء بأمان.