رئيس لجنة متابعة جنوب سيناء: الإقبال على التصويت مستمر ولدينا 15 لجنة للوافدين

قال المستشار عبدالله عبد العزيز، رئيس لجنة متابعة جنوب سيناء، إنَّ الكثافة والإقبال على اللجان الانتخابية مستمر منذ اليوم الأول لبدء التصويت، حتى أنَّ أحد اللجان نُفذت في أول يوم انتخابات، متوجها بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على التيسيرات ومتابعتها منذ اللحظة الأولى مع اللجان العامة.

وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلة عبر «فيديو كونفرانس»، بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بالداخل، ونقلته شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه يتحدث من مدينة «الطور» المباركة، مركز محافظة جنوب سيناء، مشيرا إلى أنها ذكرت في القرآن الكريم.

وتابع رئيس لجنة متابعة جنوب سيناء: «اللجان الانتخابية تسير فيها عخملية التصويت بيسر، وجميعنا على أهبة الاستعداد، منذ بداية الاستحقاق الانتخابي، ولدينا 9 لجان عامة، موزعة على 46 لجنة فرعية بعدد 20 مقرا انتخابيا، تم تخصيص 15 لجنة للوافدين، نظراً لأنَّ جنوب سيناء من المحافظات السياحية وتمتاز بالكثافة العالية للعاملين بمجال السياحة».

واستطرد: «ركزنا على لجان الوافدين، خاصة بمدينة شرم الشيخ التي يوجد بها 7 لجان وافدين، وبها نسبة إقبال غير مسبوقة، وبالتعاون مع مديرية الأمن، نسعى إلى توفيق وتوزيع الأوراق في أسرع ما يمكن».