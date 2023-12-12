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انتخابات المصريين بالداخل

عضو «أمانة محلية مستقبل وطن»: المشاركة في الانتخابات حفاظ على الأمن القومي

كتب:

أمنية شريف ونهى نصر
05:50 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
المهندس هشام علما يدلي بصوته

المهندس هشام علما يدلي بصوته

أدلى المهندس هشام علما، عضو هيئة مكتب الأمانة العامة المركزية لشؤون المجالس المحلية بحزب «مستقبل وطن»، بصوته في آخر يوم في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة في مصر القديمة، موكدًا أنه يجب المشاركة حتى إغلاق باب التصويت.

وأعلن أن المشاركة حق على كل مواطن، وقال لـ«الوطن»: «من أكثر السنين إللي فيها إقبال، وكان لازم كلنا نشارك للحفاظ على الأمن القومي»، وأضاف أن التصويت واجب لا يجب التقاعس عنه.

وأكد أن أكثر مظاهر الفرح بالنسبة له، أنه من الساعة 9 صباحًا يرى الجميع يدلون بأصواتهم: «مشهد حضاري ولازم كل الناس يكون ليها دور إيجابي».

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بقلم أمنية شريف ونهى نصر