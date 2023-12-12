رئيس البرلمان العربي: الإقبال على التصويت يؤكد وعي المصريين بأهمية الانتخابات

استقبلت محافظة الدقهلية الدكتور عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، برفقة عدد من نواب المحافظة، لتفقد اللجان الانتخابية وسير العملية الانتخابية في المحافظة، مشيدا بالإقبال الكبير والكثيف من الناخبين ووعي الشعب المصري بأهمية المشاركة في التصويت.

العسومي: الحضور الكبير يعكس وعي الشعب المصري

وقال الدكتور عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، في تصريح لـ«الوطن»، عندما جئت الدقهلية تفاجأت بالإقبال الكبير والزحام الشديد بين المواطنين، وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وهذا الحضور الكبير يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية المشاركة في الانتخابات، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وعادة ما يكون الإقبال والمشاركة في الأقاليم والمناطق البعيدة قليل، لكن تفاجأت بالحضور الكبير في مدينة المنصورة ونطاق محافظة الدقهلية، ورصدت أعدادا مهولة من الناخبين، ونجاح الانتخابات هو نجاح لمصر، والتنظيم كان أكثر من ممتاز.

عضو البرلمان العربي: الإقبال الكبير دليل على حب الوطن

كما قدمت غادة إبراهيم، عضو البرلمان العربي، التحية للشعب المصري الذي صمم على اختيار رئيسه والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مضيفة «من خلال متابعتنا تبين أن هناك إقبال جماهيري كبير، وهذا دليل على حب الوطن والإرادة والعزيمة القوية للمواطن المصري».