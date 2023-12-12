«هدى» تشارك في انتخابات الرئاسة بالمطرية: «عايزين نكمل مشوارنا في أمن وأمان»

شهدت انتخابات الرئاسة 2024، على مدار الأيام الثلاثة إقبالا لافتا للنساء على التصويت، وبخاصة ربات البيوت، من أجل التعبير عن آرائهن بحرية واختيار الرئيس القادم، باعتبار أن المشاركة واجب وطني ومسؤولية تجاه البلد ومستقبل أولادهم.

التصويت في الانتخابات

وقالت هدى إبراهيم موسى 50 سنة، ربة منزل، من المطرية إنها حريصة على التصويت في الانتخابات الرئاسية هذه المرة كما اعتادت أن تشارك سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، واسمي مكتوب في الدفاتر من زمان،: «أنا نزلت من بيتي في المطرية إلى لجنتي في عزبة النخل علشان أقول رأيي».

وأضافت: «نزلت من أجل اختيار الرئيس المقبل، الذي تقع عليه المسؤولية، وأنا عارفة إن الكرسي مسؤولية، وأنا جئت انتخب لكي نكمل مشوارنا نعيشه من أمن وأمان، بعد أن عانت البلد من قلقل كان موجود أيام الإخوان، فأنا حاليا أقدر أخرج في أي وقت ومُطمئنة على بناتي وقت خروجه لأشغالهم ورجوعهم بالليل».

أمن البلد

وأوضحت أن هناك علاقة بين أمن البلد وأمنها الأسري والانتخابات: «التأمين هو الدور والمهمة الأولى التي يقدمها الرئيس للمواطن، وربنا يُوفقه، هناك اضطرابات تحيط بالبلاد من جميع الجوانب.. علشان كده مصر عايزة رئيس قوي»