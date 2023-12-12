اعتماد نتيجة اختبارات الدارسين برواق الجامع الأزهر للعلوم الشرعية والعربية

اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نتيجة اختبارات الدارسين برواق الجامع الأزهر للعلوم الشرعية والعربية بمراحلها الثلاث تمهيدية- متوسطة- تخصصية، اليوم، بحضور الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، مقدما التهنئة لكل الناجحين ومتمنيا لهم مزيد من التوفيق.

نتيجة الدارسين في رواق الأزهر

أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، أنه تقدم للاختبارات 10117 دارسا من 27 محافظة، حضر منهم 6297 دارسا، ونجح منهم 5670 دارسا، بنسبة نجاح عامة بلغت 90%، مبينا أن هذه الاختبارات استمرت لمدة ستة أشهر متواصلة.