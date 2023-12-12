تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة الهيئة 10 سفن، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و978 شاحنة و90 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 506 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 472 شاحنة و20 سيارة.

ميناء سفاجا يستقبل العبارة أمل

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن، وهي: «دليلة وبوسيدون إكسبريس والحرية»، وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن و270 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين أيله وآور.

كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة «NUYRAY» قادمة من بور سودان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1355 راكب بموانيها.