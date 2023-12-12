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شيرين رضا تكشف عن بوستر فيلم «مقسوم»

كتب:

بسمة شطا
07:40 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
فيلم مقسوم

فيلم مقسوم

كشفت الفنانة شيرين رضا عن البوستر الرسمي الخاص بفيلمها الجديد مقسوم الذي تشارك من خلاله بجانب الفنانة ليلي علوي وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

طرح بوستر فيلم مقسوم 

شاركت الفنانة شيرين رضا البوستر والذي تظهر عليه هى والفنانة ليلي علوي وهما تمسكان بآلات موسيقية وعلقت عليه قائلة: «لو رِتم الدنيا تقيل يبقى تعلّي المقسوم، فيلم مقسوم في السينمات قريباً».

وكشفت الفنانة شيرين رضا عن فريق عمل فيلم «مقسوم»، فقالت «إخراج: كوثر مختار يونس، تأليف: هيثم دبور، إنتاج: أحمد يوسف - هيثم دبور».

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بقلم بسمة شطا