هل تنضم شيرين رضا لمسلسل «صدفة» لريهام حجاج؟.. مصدر من داخل العمل يوضح

تستعد الفنانة ريهام حجاج، لتصوير مسلسلها الجديد «صدفة»، خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، وهو العمل الذي ستُشارك به في موسم دراما رمضان المُقبل 2024.

وأثيرت أنباء خلال الأيام الماضية، حول انضمام الفنانة شيرين رضا، إلى قائمة أبطال المسلسل، وستتقاسم البطولة مع ريهام حجاج.

مصدر: شيرين غير موجودة في العمل

وأكد مصدر من داخل العمل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، موضحا: «شيرين مش موجودة في المسلسل، ولم تكن مُرشحة من الأساس، رغم أننا نسعد بوجودها، لكن هذا غير حقيقي».

وتُجدد الفنانة ريهام حجاج، التعاون مع المخرج سامح عبد العزيز، والكاتب أيمن سلامة، في مسلسل «صدفة»، بعد عدد من التجارب الدرامية الناجحة.

يذكر أنّ ريهام حجاج، شاركت في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل بعنوان «جميلة»، رفقة عدد كبير من الفنانين، مثل سوسن بدر، وعبير صبري، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، والمسلسل من نوعية الأعمال الفنية الاجتماعية التي تناقش مشكلات الميراث.