«القومي لحقوق الإنسان»: مشهد المواطنين أمام مقار الانتخابات حضاري وغير مسبوق

قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين أمام المقار الانتخابية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية في مشهد حضاري وغير مسبوق.

إقبال المواطنين على المقار الانتخابية

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشهد اللجان الانتخابية في مصر على مدار الثلاثة أيام يدل على وعي المصريين بخطورة وأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، وحساسية الفترة الحالية من عمر الوطن، التي تحتاج أن يتواجد كافة أبنائه إلى جواره.

وأضاف أن الاحتشاد الكبير أمام المقار الانتخابية على مدار أيام الاقتراع الماضية، مَثل دافعا قويا لدى العديد من المواطنين كي يتوجهوا إلى اللجان للإدلاء بصوتهم، وهو ما يفسر استمرار زيادة الإقبال في الأيام الماضية.

الانتخابات الرئاسية 2024

الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت الأحد الماضي وتنتهي اليوم، وهناك 4 مرشحين لرئاسة الجمهورية يختار المواطن واحدا منهم وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.