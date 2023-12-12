عضو بـ«الشيوخ»: الإقبال على التصويت دفاع عن الوطن ورفض للفوضى بالمنطقة

اعتبر النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن نزول المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بكثافة واضحة، هو تصويت على الدفاع عن الوطن وحريته وسيادته واستقراره، وضد الاضطرابات والفوضى بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال «محسن» لـ«الوطن»، إن ما تتعرض له المنطقة من تحديات وتوترات يتطلب من الجميع تلبية نداء الوطن لاستكمال معركة البناء والبقاء للدولة المصرية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على الرسائل التى يحملها المشهد الديمقراطي للسباق الرئاسي، وما أحاط بها من ظرف إقليمي ودولي شائك، قائلا: «تدفق الاعداد بهذه الشكل على اللجان نموذج للديمقراطية الحرة والتعددية الانتخابية».

واختتم النائب احمد محسن بالقول، إن مصر تسير بخطى ثابتة فى اتجاه الجمهورية الجديدة، علاوة على تأكيد التفاف المصريين خلف دولتهم، والمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم، مشددا: «إقبال المصريون على التصويت صفحة مضيئة في تاريخ الوطن، كما أن الاقبال الهائل فاق كل التوقعات ويؤكد وعي المصريين باللحظة التي تمر بها مصر».