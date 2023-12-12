النائب عمرو درويش: الإقبال على الانتخابات الرئاسية مشهد ديمقراطي غير مسبوق

قال عمرو درويش عضو مجلس النواب، أن الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024، مشهد ديمقراطي حقيقي، وغير مسبوق في انتخابات تشهد تعددية في المرشحين بهذا الشكل، ومن أهم المشاهد الإيجابية لجان الوافدين، التي أثبتت أن هذه اللجان ستكون علامة فارقة نتيجة اكتشاف ملايين المصريين أنهم يقيمون في محافظات وأصواتهم في محافظات في أخرى.

أضاف «درويش» لـ«الوطن»، أن أيضًا من الأمور الإيجابية في الانتخابات تمكين ذوي الهمم، وتوفير بطاقات الاقتراع بطريقة برايل، التي ساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم، وأشار إلى مشاركة الشباب الفعالة والواضحة وأيضًا مشاركة المرأة.

أكد عضو مجلس النواب، أن الشباب شعروا بقيمة الانتخابات من خلال نزول جموع الشعب المصري للإدلاء بأصواتهم، مشيدًا بحيادية الإعلام المصري في تغطية الانتخابات الرئاسية والتي كانت واضحة للجميع، وهو مشهد ديمقراطي واضح.