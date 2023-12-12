عمرو موسى يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة رقم 2 بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.

وشهدت لجنة كلية فنون جميلة بالزمالك إقبالا من المواطنين طوال اليوم الأخير للانتخابات.

وحرص العديد من المواطنين على الحضور حاملين أعلام مصر ورددوا الأغاني الوطنية وسط انتظام للعملية الانتخابية.

وشهدت لجان منطقة الزمالك توافد المواطنين على صناديق الاقتراع للإدلاء بصوتهم في اليوم الثالث والأخير للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأمام المقر الانتخابي بكلية الفنون الجميلة بالزمالك اصطف الناخبون من مختلف الأعمار انتظارا لدورهم في الدخول إلى اللجنة، كما نشط الشباب المتطوعون في مساعدة كبار السن للوصول إلى لجنتهم.