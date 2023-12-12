«الوفد»: إجماع من التيارات السياسية بما فيها المعارضة على نزاهة الانتخابات الرئاسية

قال النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن هناك إجماعا من كل التيارات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، ومن بينها المعارضة، على نزاهة العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، تقف فيها الهيئة الوطنية للانتخابات على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

أضاف «النحاس» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية رسالة من المصريين للعالم أجمع، مفادها أنهم على قلب رجل واحد حينما يكون الوطن في حاجة إليهم، يلبون نداءه.

ووصف إقبال ملايين المصرين على التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بالمشهد التاريخي والوطني الذي يصل إلى حد الإعجاز، ففي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، احتشد الملايين في الشوارع لإنجاح عُرس الديمقراطية والانتخابات الرئاسية في مصر، عن إيمان كامل بأهمية الانتخابات.

أضاف أنه كان للشباب دور كبير في المشاركة في العملية الانتخابية، وكانوا من أسباب هذا المشهد الحضاري، فهم مستقبل الوطن، وسيقود الشباب مسيرة التنمية وسيتمتعون بجني ثمار التنمية خلال السنوات المقبلة.