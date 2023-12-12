انضمام 41 مسجدا في السويس لبرنامج ختم القرآن «صحح قراءتك»

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة السويس، انضمام 40 مسجدًا جديدًا لبرنامج تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم «صحح قراءتك» في مختلف الأحياء.

عمارة المساجد بتلاوة القرآن

وجاء في إعلان مديرية الأوقاف السويس، أن المساجد التي تم ضمها لبرنامج «صحح قراءتك» لختم وتلاوة القران في محافظة السويس تأتي في إطار خدمة القرآن الكريم وعمارة المساجد بتلاوته وختمه بصورة منتظمة.

وأشار البيان إلى أن البرنامج ضم عدد 203 مساجد جديدة، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في البرنامج إلى 377 مسجدًا على مستوى الجمهورية، منها 41 مسجدًا بالسويس.

المشاركة مفتوحة لجمهور المصلين

وأشارت مديرية أوقاف السويس، إلى أن المشاركة متاحة للمساجد الكبرى التي لها أئمة متميزين مع إتقان التلاوة بحسن الأداء الصوتي، والمشاركة ستكون مفتوحة لجمهور المصلين بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم بنظام المصحف المعلم، وذلك من أول سورة الفاتحة ثم سورة البقرة إلى سورة الناس، بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه.