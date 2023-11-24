«أوقاف السويس» تطلق الأسبوع الثقافي الأحد المقبل.. 3 محاضرات توعوية

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، إقامة الاسبوع الثقافي في إدارة عتاقة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر

وقالت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، إنه في ضوء الدور الدعوي التثقيفي الذي تؤديه، يُقام الأسبوع الثقافي خلال الأسبوع المقبل بمسجد الفتح الإسلامي في السلام 2، من الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

الفعالية تبدأ بعد صلاة العشاء

وحددت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، موعد إقامة الفعالية اليومية لليوم الثقافي، بأن تُعقد محاضرات الأسبوع الثقافي، بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع أحد القراء يفتتح الفعاليات يوم الأحد، ومبتهل يختتم الفعاليات يوم الثلاثاء.

ويحيي فعالية الأحد المقبل، الشيخ محمود أحمد منصور، مدير إدارة أوقاف عتاقة، وجمال معوض إسماعيل إمام وخطيبن وموضوع المحاضرات، الرحمة خلق الأنبياء، ويتلو القرآن القارئ علي عبد الفتاح حسن.

وموضوع فعالية اليوم الثاني، هو إغاثة المكروب، ويلقي المحاضرات الشيخان أسامة عبد العزيز الزيات ومحمد السعيد عبد الفتاح.

الصبر على البلاء

ويكون ختام الأسبوع الثقافي، الثلاثاء 28 نوفمبر، وعنوان المحاضرات «الصبر على البلاء»، ويحاضرها الشيخ محمود عزب مسؤول شؤون المساجد، وعبد الرحمن صابر إمام وخطيب، والمبتهل الشيخ أحمد حمدي عبد الفتاح.