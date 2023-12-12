رجال الشرطة يحملون فتاة من ذوي الهمم 500 متر.. أصرت على الإدلاء بصوتها

استجاب رجال الشرطة بلجنة مدرسة الرغامة للتعليم الأساسي، التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، لمسن طلب حمل ابنته المصابة بإعاقة في قدميها، للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024.

أفراد الشرطة تحمل شابة نصف كيلو بكفر الشيخ

تروي فايزة أحمد، صاحبة 35 عامًا، من أبناء قرية الرغامة التابعة لمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنها طلبت من والدها المسن أن يذهب إلى لجنة الاقتراع التي تبعد عن منزلها بنحو 500 متر، ومحاولة إيجاد وسيلة تدلي بها بصوتها بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت: «كان الأمر صعبًا للغاية، كونه رجل كبير في السن ولا أحد معنا في البيت، وبعد دقائق شاهدت أفراد من الشرطة يأتون بصحبة والدي لكي أذهب معهم للإدلاء بصوتي إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، بمدرسة الرغامة»، مشيرة إلى أنها تعاني من شلل نصفي وتجلس على كرسي متحرك ولا تستطيع الحركة والذهاب للانتخابات الرئاسية.

المستشار يستقبلها على باب المدرسة

وأوضحت أن رئيس لجنة مدرسة الرغامة استقبلها على باب المدرسة، للإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة، مضيفة: «عرفت حينها أن مصر ستظل بها الخير دائمًا»، مشددة على أن سعادتها لا توصف، وأن الأمل عاد إليها، كاشفة عن أن والدها عندما شاهد هذا المشهد المؤثر بكى من فرحته، ودعا لمصر أن يحفظها الله.

خدمة بلدي شرف وصوتي فارق

وأشارت إلى أنها كانت تبكي لعدم قدرتها على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، حتى جاءت اللحظة التي كانت تنتظرها، كون التعبير عن رأيها أمر يعني حياة أو موت بالنسبة لها، مضيفة: «كنت هموت لو مانتخبتش».