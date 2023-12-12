أمينة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أعلنت المطربة أمينة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عودتها من الخارج للمشاركة في الانتخابات الرائاسية في آخر يوم لها.

ونشرت أمينة مجموعة صور لها أثناء إدلائها بصوتها الانتخابي وعلقت قائلة: الحمدلله جيت من السفر ولحقت الانتخابات وربنا يقدم الخير تحيا مصر.

نجوم الفن يشاركون في الانتخابات الرئاسية

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين شاركوا في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر القادم، ومن أبرزهم الفنانة هالة صدقي ،إلهام شاهين،نادية الجندي ونبيلة عبيد و ياسر جلال وحكيم وأحمد عز وأحمد السقا وهبة مجدي،ياسر جلال وصابرين، ومها أحمد ونهال عنبر وأشرف زكي وغيرهم.