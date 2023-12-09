الإذاعية أمينة صبري:كنا نبث برامج موجهة ورسائل مشفرة لجنودنا على جبهة سيناء

قالت الإذاعية أمينة صبري رئيس إذاعة صوت العرب الأسبق إن أسرتها تحترم المرأة للغاية ووالدتها كانت مثقفة، كما أن أستاذها سعد زغلول نصار وأمين بسيوني كانا يمزحان بالشعر.

برامج موجهة ورسائل مشفرة لجنودنا على جبهة سيناء

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة الحياة أن الإذاعي الكبير أحمد سعيد كان يعتبر العاملين في صوت العرب فدائيين، ويطالب المتقدمين لإذاعة صوت العرب بأن ينسوا أهلهم وأموالهم حتى يتفرغوا للعمل في الإذاعة.

وأفادت بأنه كان هناك برامج موجهة ورسائل مشفرة لجنودنا على جبهة سيناء، وبعض الجبهات العربية مثل الجزائر أثناء حرب تحريرهم من الاحتلال الفرنسي.

وأوضحت أنها دخلت الإذاعة بالصدفة ولم تكن في أحلامها الالتحاق بالعمل الإذاعي، حيث خضعت لاختبارات صعبة تشبه اختبارات وزارة الخارجية قبل الالتحاق بالإذاعة.

اختبارات الالتحاق بالإذاعة

وأشارت إلى أن اختبارات الإذاعة شملت معلومات عامة وترجمة صحفية مضيفة أن بابا شارو وحافظ عبد الوهاب ومهدي علام كانوا من ضمن لجنة اختبارات الإذاعة.

واستطردت قائلة: بابا شارو هو من أدخلني إذاعة صوت العرب بعد الاختبارات كما أنني عشقت أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم من الاستماع للإذاعة.