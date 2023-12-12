برلمانية: المشاركة غير المسبوقة في الانتخابات تعكس حرص الشعب على سلامة الوطن

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب التجمع، إن الأوضاع في المنطقة وخاصة حرب غزة انعكست على انتخابات الرئاسة المصرية بشكل واضح.

وأضافت «سمير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذ الأمر يتضح في نسب المشاركة غير المسبوقة في حالة تعكس الوعي الجمعي للشعب المصري وحرصه على سلامة الوطن وإيصال صوته للعالم بأن المصريين خلف دولتهم، وأنهم لن يسمحوا بتهديد سلامتها وأمنها ووحدة أرضها وشعبها.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هذا يوضح هوية وتاريخ المصريين وانتمائهم للدولة الوطنية، ورغم أنه تفصلنا ساعات قليلة عن انتهاء آخر يوم للانتخابات الرئاسية وهناك سقوط أمطار في بعض المناطق، لا تزال الحشود مستمرة بالتوافد أمام اللجان على مستوى الجمهورية في مشهد يصنع التاريخ من جديد.