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انتخابات المصريين بالداخل

زفاف في لجنة انتخابات.. «باسم وآيات» يحتفلان بزواجهما أمام صندوق الاقتراع بأسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
08:08 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
عروسان داخل لجنة الانتخابات بأسيوط

عروسان داخل لجنة الانتخابات بأسيوط

احتفل شاب يدعى باسم عبدالعال فرغل، وخطيبته آيات مصطفى، من قرية الفليو التابعة لمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، بزفافهما «حنة وزفة ودبل» داخل إحدى لجان الانتخابات الرئاسية 2024.

فرحة الأهالي بالعروسين

وشهدت اللجنة مشاركة واسعة من أهالي القرية الذين احتفلوا بالعروسين في شوارع القرية حتى الوصول إلى مقر لجنتهم الانتخابية بالقرية، بزفة بلدي تتقدمها الخيول.

كلنا بنحب مصر 

وقال باسم عبدالعال فرغلي، العريس، إنه قرر الاحتفال وبداية حياته هو وزوجته داخل اللجنة الانتخابية وهي برفقته، في رسالة إلى العالم أننا في كل الظروف نحب مصر، مشيرا إلى أنه أعد لذلك منذ بداية الانتخابات حتى يشاركه جميع أفراد عائلته وأهالي القرية فرحته.

 

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بقلم حسن عبد النعيم