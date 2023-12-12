«حملة حازم عمر»: استمرار الإقبال على التصويت في ثالث أيام انتخابات الرئاسة

أكدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لليوم الثالث على التوالي.

أوضحت الحملة في بيان، أن غرف العمليات الخاصة بالمرشح الرئاسي حازم عمر، رصدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، داخل محافظتي البحيرة والسويس.

أوضحت الحملة أن رؤساء وأعضاء غرف العمليات الخاصة بالمحافظات حرصوا على تفقد عمليات الاقتراع من خلال غرف العمليات الخاصة بكل من قرى ومراكز ومحافظات مصر.

وتابعت الحملة: «شارك شباب حزب الشعب الجمهوري، في تنظيم عملية الاقتراع خارج مقار اللجان، لتنظيم الناخبين، لسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، والخروج بها في شكل منظم ورائع، كما أن المرشح الرئاسي أجرى العديد من الجولات الميدانية في اللجان الانتخابية في هذا العُرس الديمقراطي، من أجل مشاركة المواطنين وحثهم على المشاركة».