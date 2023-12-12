خبيرة إعلامية: «المتحدة» التزمت الحياد في تغطية الانتخابات الرئاسية

أشادت الدكتورة نهى العبد، أستاذ الإعلام بجامعة بني سويف ورئيسة قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، بتغطية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للانتخابات الرئاسية، موضحا أنها التزمت بالحياد مع الحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وكذلك في التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، حيث عملت على إيصال الصورة كاملة للمشاهد المصري، وذلك إعمالاً بالقاعدة الإعلامية المعروفة «من لا معلومات عنده لا رأي سديد له، ويجب أن تتوافر في هذه المعلومات إعلاميا شروط ومحددات تتمثل في أن تكون دقيقة ومتكاملة».

تغطية الشركة المتحدة للانتخابات الرئاسية

وقالت الدكتورة نهى العبد لـ«الوطن»، إن كل ذلك توافر في تغطية الشركة المتحدة للانتخابات الرئاسية، حيث قدمت تغطية واقعية للمرشحين الأربعة والتزمت بالأكواد الإعلامية وبنود الدستور وقوانين النشر.

وأشارت إلى أن الإعلام المصري التزم بالحياد وعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم اجتزاء الصور المصاحبة للخبر، واستعمال عناوين تعبر عن محتوى الخبر وعدم استخدام شعارات ذات طابع ديني سواء بالتأييد أو الرفض.