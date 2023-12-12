نائب: الإقبال على الانتخابات الرئاسية يعكس جهود الدولة في مواجهة التحديات

قال أحمد مقلد عضو مجلس النواب، إن المشهد الانتخابي الكثيف منذ اللحظات الأولى دليل على وعي المصريين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة الوطنية، ويعكس الإقبال على الانتخابات الرئاسية المجهودات التي بذلت في مكافحة التحديات.

أضاف عضو مجلس النواب أنه منذ اللحظة الأولى لبدء العملية الانتخابية والمصريون زحفوا إلى اللجان بكل الفئات، كما شهدت اللجان التواجد النسائي والشبابي والعمال والفلاحين والطلاب.

أكد «مقلد» أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور ضخم في خروج العملية الانتخابية بكل تلك الدقة والنزاهة والشفافية، بداية من توفير قاض على كل صندوق، والستارة داخل اللجان، وصولا إلى فتح الباب أمام منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي لمتابعة العملية الانتخابية، وفتح الباب أمام الإعلام الدولي والمحلي لنقل الصورة.

أشاد عضو مجلس النواب بالدور التي قام به الإعلام الوطني، خاصة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي كان لها دور كبير في نقل الصورة لحظة بلحظة، والوقوف على مسافة واحدة بين كل المرشحين، وكان لها دور قومي مهم أثناء تغطية أحداث غزة، فبينما حاول الإعلام العالمي تزييف الحقائق كان الإعلام الوطني المصري ينقل الحقيقة كاملة.