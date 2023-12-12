عزة مصطفى عن إقبال المواطنين على الانتخابات الرئاسية: «مصر الفائز الأول»

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على مشاهد الإقبال من المواطنين على لجان الانتخابات من أجل اختيار رئيس الجمهورية، قائلة: «باق أقل من 3 ساعات على غلق التصويت في اليوم الثالث والأخير، وأقدر أقول الفائز الأول هي مصر».

الشباب والمرأة والشيوخ شاركوا في الانتخابات

وقالت خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، على قناة صدى البلد، إن جميع فئات المجتمع شاركت في الانتخابات الرئاسية، موضحة: «الشباب والمرأة والشيوخ شاركوا في الانتخابات الكل نزل علشان يختار الاستقرار للدولة دي».

وتابعت: انتخابات رئاسية مفهاش أي غلطة لم يتم رصد أي مخالفة حتى الآن، مرة تانية مليون تحية للشعب المصري العظيم على المشاهد الرائعة على مدار الثلاث سنوات الماضية.