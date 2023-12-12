رغم الأمطار الغزيرة.. توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالزيتون قبل ساعات من إغلاقها

أقبل العديد من الناخبين على اللجان الانتخابية في دائرة الزيتون بالرغم من الأمطار الكثيفة التي صاحبها برق ورعد في السماء، ولم يوقف ذلك الناخبين عن النزول وأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبسبب الأمطار، اتجه المواطنون للاحتماء من الأمطار أسفل «التندات» الخاصة ببوابات المقرات الانتخابية، خاصة وأن دائرة الزيتون شهدت تساقط أمطار غزيرة.

وبالرغم من برودة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة، حرص المواطنون على التوافد على مقار اللجان الانتخابية تزامنا مع قرب إغلاقها المقرر له في التاسعة مساء.