رغم الأمطار الغزيرة.. توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالزيتون قبل ساعات من إغلاقها
كتب:
مارينا رؤوف
07:28 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
إقبال المواطنين على الانتخابات في الزيتون
أقبل العديد من الناخبين على اللجان الانتخابية في دائرة الزيتون بالرغم من الأمطار الكثيفة التي صاحبها برق ورعد في السماء، ولم يوقف ذلك الناخبين عن النزول وأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.
وبسبب الأمطار، اتجه المواطنون للاحتماء من الأمطار أسفل «التندات» الخاصة ببوابات المقرات الانتخابية، خاصة وأن دائرة الزيتون شهدت تساقط أمطار غزيرة.
وبالرغم من برودة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة، حرص المواطنون على التوافد على مقار اللجان الانتخابية تزامنا مع قرب إغلاقها المقرر له في التاسعة مساء.