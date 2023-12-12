رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

رغم الأمطار الغزيرة.. توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالزيتون قبل ساعات من إغلاقها

كتب:

مارينا رؤوف
07:28 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
إقبال المواطنين على الانتخابات في الزيتون

إقبال المواطنين على الانتخابات في الزيتون

أقبل العديد من الناخبين على اللجان الانتخابية في دائرة الزيتون بالرغم من الأمطار الكثيفة التي صاحبها برق ورعد في السماء، ولم يوقف ذلك الناخبين عن النزول وأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبسبب الأمطار، اتجه المواطنون للاحتماء من الأمطار أسفل «التندات» الخاصة ببوابات المقرات الانتخابية، خاصة وأن دائرة الزيتون شهدت تساقط أمطار غزيرة.

وبالرغم من برودة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة، حرص المواطنون على التوافد على مقار اللجان الانتخابية تزامنا مع قرب إغلاقها المقرر له في التاسعة مساء.

اقرأ المزيد:

محافظ البحر الأحمر يتابع سير الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد الدريني يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

الدكتور محمود مسلم يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

عضو «رجال الأعمال المصريين» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

وفاء عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.