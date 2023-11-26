قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 551 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال رئيس البنك المركزي، اعتبارًا من 27-11-2023 ولمدة عام، وعضوية 10 أشخاص بينهم نائبا رئيس البنك المركزي.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار الرئيس السيسي، بتجديد تعيين رامي أحمد عادل أبو النجا، وطارق محمد بدوى الخولي، نائبين لمحافظ البنك المركزي لمدة عام؛ اعتبارًا من 27-11-2023.