إقبال كبير لمنتسبي جامعة الأزهر بالوجه القبلي على المشاركة في الانتخابات (صور)

حرصت قيادات ومنتسبي جامعة الأزهر بداية من الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، إضافة إلى نواب رئيس الجامعة على المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل الوطن الحبيب عن طريق الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بالقاهرة.

نائب رئيس جامعة الأزهر يناشد الجميع بالمشاركة في الانتخابات

ومن جانبه، ناشد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه القبلي بأسيوط، منتسبي الجامعة بقطاع الوجه القبلي، بالمشاركة في هذا الحدث الوطني الكبير الذي يحدد ويرسم مستقبل الوطن خلال المرحلة المقبلة.

كما طالب المصريين جميعًا بتلبية نداء الوطن والمشاركة في الانتخابات، التي تعكس الوجه الحضاري لمصرنا الحبيبة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جدير بالذكر أن نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه القبلي بأسيوط، قام بالمرور على كليات الفرع، ومتابعة لجنة الانتخابات الرئاسية بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس، في ظل إقبال كبير من منتسبي الجامعة.

وحرصت كليات جامعة الأزهر بأسيوط «عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والموظفين، والطلاب، والطالبات» على المشاركة الفاعلة في الانتخابات وسط إقبال منقطع النظير، وإشادة كبيرة بفريق طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر، رافعين علم مصر وواضعين نصب أعينهم العبور إلى مستقبل أفضل.