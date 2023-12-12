الاغتراب ممنعهوش.. «رمضان» اصطحب طفليه للتصويت: «بعلمهم المشاركة»

مغتربا من منطقة أبوحمص في محافظة البحيرة إلى الإسكندرية، كان رمضان فضل، 32 سنة، يرغب في الإدلاء بصوته في لجنته الأساسية في أبو حمص، إلا أنه بسبب الانشغال بالعمل وتواجده رفقة أسرته في منزله الجديد بالإسكندرية حال دون ذلك، إلا أن رغبته في ممارسة حقه الدستوري شجعته للذهاب إلى إحدى لجان الوافدين في الإسكندرية وبالتحديد مقر لجنة مركز شباب سموحة.

الشاب الثلاثيني، انتظر حتى اليوم الأخير لعل الفرصة تسعفه للذهاب إلى لجنته الأساسية وبسبب عدم سماح ظروفه لذلك لم يكسل عن أداء واجبه الوطني وحقه الدستوري، واصطحب طفليه إلى اللجنة لتعليمهما المشاركة الانتخابية.

«أنا حبيت أشارك وكان نفسي تكون في لجنتي الأساسية عشان كده استنيت لآخر وقت ولما لقيت الوقت مسعفنيش اخدت ولادي يوسف ومحمد وروحت انتخبت في لجنة الوافدين» هكذا قص رمضان قصته.

وأضاف الشاب الوافد لـ«الوطن»، أن طفليه سعيدان بالمشاركة حيث جعلهما يضعان الورقة معه في الصندوق بالإضافة إلى وضع أيديهما في الحبر الفسفوري.

وأكد أنها كانت تجربة مميزة بسماح مسؤولي اللجنة لدخول طفليه، مشيرا إلى أنه واجب على كل أب وأم تعليم أبنائه المشاركة السياسية كما يعلمونهم سبل الحياة.