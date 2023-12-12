النائب محمود القط: الإقبال متزايد على اللجان الانتخابية ونتوقع مد التصويت 

صرح النائب محمود القط أمين سر لجنة أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار و لإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأنه مع اقتراب انتهاء اليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية يتضح أنها ستكون الاعلى كثافة والأكثر تفاعلا، وذلك لما تشهده لجان الانتخاب من إقبال وتوافد للمواطنين بكافة فئاتهم ومراحلهم العمرية، وعلى الرغم من أن الانتخابات يشارك فيها أربعة مرشحين، إلا أننا لم نلحظ أي مخالفات، والملحوظ هو حشود كبيرة من الأحزاب السياسية ومؤيدي المرشحين و هو أمر يعبر عن تقدم الحياة السياسية في مصر.

وأوضح القط في تصريح لـ«الوطن» أنه يُتوقع أن تكون هناك لجانا بها حشود من المواطنين مع انتهاء موعد التصويت، ويتم مد فترة السماح بالتصويت لحين انتهاء المواطنين من التصويت.

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 انطلقت يوم الأحد الموافق 10 من ديسمبر الجاري وتستمر صناديق الاقتراع في استقبال المواطنين على مدار 3 أيام متواصلة لينتهي التصويت في يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته.

أما عن انتخابات المصريين في الخارج، فبدأت في يوم 1 من شهر ديسمبر الجاري، واستمرت لـ3 أيام، حيث انتهت في يوم الأحد الذي وافق 3 من الشهر ذاته.