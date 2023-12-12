في يوم القصف الـ67.. زيادة عدد شهداء فلسطين لـ18.412

يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليومه الـ67 والذي ارتكب فيه الجيش الإسرائيلي 1.644 مجزرة حتى الآن وسقط (18.412) من بينهم 8000 شهيد من الأطفال، و6200 شهيدة من النساء، و300 شهيد من الطواقم الطبية، و32 شهيدا من الدفاع المدني، و86 شهيدا من الصحفيين بجانب 7700 مفقود.

خسائر كبيرة في صفوف الفلسطينيين

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له مساء اليوم، أنه جرى تسجيل 50.100 جريح، وجرى تدمير 126 مقرا حكوميا دمره الاحتلال الإسرائيلي وتدمير 75 مدرسة وتدمير 227 مدرسة بشكل جزئي وهدم 110 مسجد بشكل كلي وهدم جزئي لـ 196 مسجد فيما تضررت 3 كنائيس بجانب هدم 52.500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال كلياً و254.000 وحدة سكنية هدمها الاحتلال جزئياً فيما أخرج الاحتلال الإسرائيلي 22 من الخدمة و110 مركزا صحيا والإضرار بـ102 سيارة إسعاف.

كيف بدأت الأزمة في غزة ؟

وتنفذ دولة الاحتلال الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية ضد الفصائل الفلسطينية التي نفذت عملية طوفان الأقصى في يوم 7 أكتوبر الماضي، فيما سجل الجيش الإسرائيلي خسائر عدة شملت مقتل أكثر من 1550 جندي، فيما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار عن طريق استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي المنبثق عن منظمة الأمم المتحدة، ولكن حدثت هدنة في الـ67 كانت عبارة عن أيام معدودة تم فيها تنفيذ صفقات تحرير المحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.