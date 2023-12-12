صدمة للعالم.. بايدن يتحدث عن نجاة والده من أحداث 7 أكتوبر في إسرائيل

صدمة جديدة أحدثها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حفل «إضاءة شمعدان الحانوكاه» أو عيد الأنوار اليهودي التقليدي في البيت الأبيض، بعدما أدلى بالكثير من التصريحات الصادمة، أبرزها كان حديثه عن كيفية نجاة والده من هجوم الفصائل الفلسطينية، في السابع من أكتوبر الماضي.

قصة نجاة والد بايدن من القتل في السابع من أكتوبر

خلال الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي في البيت الأبيض، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن كيفية نجاة «والده» من هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي المعروف إعلاميًا بـ«عملية طوفان الأقصى»، حسبما أورد موقع «روسيا اليوم».

قال بايدن خلال حديثه: «بعد السابع من أكتوبر الماضي عاد والدي إلى الكيبوتس (مستوطنة زراعية يملكها) لإنقاذ ما تبقي من منزله.

وأكد البيت الأبيض أن القصة التي كان يرويها الرئيس الأمريكي، كانت تخص رجلا فقد ابنه في هجوم السابع من أكتوبر، لكنه نطق بالخطأ كلمة «أبي»، متخليًا عن ضمير الغائب في الحديث، موضحًا أنها زلة لسان، متكررة بسبب القراءة الخاطئة أو النص الذي كان يقرأ منه.

يشار أن الرئيس جو بايدن البالغ من العمر 81 عامًا، قد توفي والده منذ نحو 21 عامًا في 2002.

تصريحات صادمة لـ بايدن

ولم تتوقف التصريحات الصادمة لجو بايدن في هذا الاحتفال عند الرواية التي حكاها عن والده، ولكنه تجاوز الأمر ليؤكد على أنه «صهيوني»، مؤكدًا أنه «لا يجب أن تكون يهوديًا لتكون صهيونيًا»، وأنه بدون إسرائيل آمنة وحرة، لن يعيش أي يهودي بأمان في العالم.