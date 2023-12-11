حدث ليلا| تحطم طائرة أمريكية مقاتلة.. والاحتلال الإسرائيلي يعترف بخسائر فادحة بغزة

في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 65 يومًا، اشترى عدد كبير من الإسرائيليين - بلغ عددهم حوالي 370 ألف شخص - عقارات في دول أوروبية، ويُتوقع أن يكون ذلك بسبب التوقعات المتزايدة بعدم عودتهم إلى دولة الاحتلال مرة أخرى، خاصةً وأن الحرب الحالية تُعتبر واحدة من أكبر الحروب التي شهدتها إسرائيل في تاريخها.

مغادرة آلاف المواطنين

ووفقًا لوزارة الداخلية الإسرائيلية، أفادت الأرقام بأن حوالي 230309 إسرائيليين قد غادروا إلى عدة دول أوروبية والولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد عملية «طوفان الأقصى» التي وقعت في السابع من نفس الشهر، تلا ذلك مغادرة 139839 إسرائيليًا خلال شهر نوفمبر الماضي.

ويشار إلى أن عدد الإسرائيليين الذين غادروا دولة الاحتلال قد يصل إلى 500 ألف شخص، يتضمن التقرير أيضًا تجميع عدد الإسرائيليين الذين كانوا في الخارج للاحتفال بالأعياد اليهودية في سبتمبر الماضي ولم يعودوا إلى البلاد.

تدمير 44 آلية عسكرية وقتل 40 جنديًا

وفي بيان رسمي صادر عن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أكدوا أنه خلال الـ48 ساعة الأخيرة، تمكنت الفصائل الفسلطينية من تدمير حوالي 44 آلية عسكرية وقتل حوالي 40 جنديًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في جميع المحاور الاشتباكية في قطاع غزة، واستهدفت الفصائل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المجندين الإسرائيليين، وتم استخدام قذائف مضادة للتحصينات وقذائف وعبوات مضادة للأفراد في الهجمات، بالإضافة إلى الاشتباك المباشر مع القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تفجير عدد من المباني بعد تفخيخها.

الله أكبر ولله الحمد



الآن كتائب القسام تبث مشاهد من التحام المجاهدين مع آليات العدو المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/rcnXjNjI6K — رضوان الأخرس (@rdooan) December 10, 2023

ودمرت الفصائل 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدد قتلى ضباطه وجنوده في عمليات التوغل البرية في قطاع غزة قد ارتفع إلى 98 قتيلاً، وتم الإعلان عن مقتل ضابط آخر، بسبب إصابته التي تعرض لها في اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة يوم الجمعة الماضي.

تحطم طائرة أمريكية

وعلى جانب آخر، ذكرت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن مصدر عسكري أن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف -16 تحطمت في كوريا الجنوبية يوم الاثنين أثناء قيامها برحلة تدريبية وطرد الطيار.

وقالت يونهاب إن الحادث وقع بالقرب من قاعدة القوات الجوية الأمريكية في جونسان.

ولم يتسن للمتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تأكيد التقرير على الفور، ولم يتسن الاتصال بمسؤولين عسكريين أمريكيين في كوريا الجنوبية للتعليق.