بسبب اتفاقية أوسلو.. هل يوجد خلاف بين نتنياهو وبايدن؟ (فيديو)

بعد اتهامات وتعليقات ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خرج عن صمته ليقدم توضيحًا على حديثه عندما قال إن «عدد ضحايا 7 أكتوبر يساوي عدد أوسلو».

وكانت اتفاقية أو معاهدة أوسلو، والمعروفة رسمياً باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن الأمريكية في 13 سبتمبر 1993 بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

وفي المناقشة أمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «اتفاق أوسلو كارثة أسفرت عن نفس عدد ضحايا هجوم 7 أكتوبر المعروفة بـ«طوفان الأقصى»، لكن في فترة أطول».

نتنياهو: لن يدع إسرائيل تكرر خطأ أوسلو

وفى سياق متصل، ظهر نتنياهو في فيديو على منصة «X» المعروفة سابقًا باسم «تويتر» ليوضح خطأ حديثه، بأنه «لن يدع إسرائيل تكرر خطأ أوسلو»، وأنه يقدر دعم أمريكا قائلًا: «بعد حوار مكثفة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وشعبه، تلقينا الدعم الكامل لتوغل إلى الأراضي الفلسطينية وكبح الضغط الدولي لإنهاء الحرب».

לא אתן לישראל לחזור על טעות אוסלו. pic.twitter.com/5n5kTmjOJK — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 12, 2023

ويضيف نتنياهو: «نعم، هناك خلاف عندما يتعلق الأمر بالفصائل الفلسطينية وآمل أن نتوصل إلى اتفاق هنا أيضًا، وأؤكد لن أسمح لإسرائيل بتكرار خطأ أوسلو».

نتنياهو يرد على بايدن

وبدلاً من ذلك، دعت إدارة بايدن إلى إصلاح السلطة الفلسطينية، وفي النهاية إعادة السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية - وهو موقف يرفضه نتنياهو، في إشارة واضحة إلى فكرة السلطة الفلسطينية التي تحكم غزة وردًا على حديث بايدن، «غزة لن تكون للفصائل الفلسطينية ولا لفتح».