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انتخابات المصريين بالداخل

الانتخابات الرئاسية.. إقبال كثيف من المواطنين على لجان الوافدين بأسوان (فيديو)

كتب:

مريم جاد
07:58 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
مراسل قناة صدى البلد من أسوان

مراسل قناة صدى البلد من أسوان

أكد محمد القليوبي، مراسل قناة «صدى البلد» من أسوان، وجود إقبال تاريخي من أهالي محافظة أسوان والمقيمين بها، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، على قناة صدى البلد، أن اليوم الثالث من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، شهد تواجد كبير من الشباب على لجان التصويت، بالإضافة إلى تواجد كبير للمرأة، للإدلاء بصوتها في الماراثون الانتخابي.

وتابع: لجان الوافدين بأسوان تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين من مختلف الفئات العمرية، لاختيار الرئيس المقبل.

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