رئيس حزب «المصريين»: الانتخابات الرئاسية تؤكد الاستقرار السياسي والمجتمعي للدولة المصرية

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية على مدار أيامها الثلاثة، وإقبالهم بهذه القوة والحماس الشديد على لجان الاقتراع يؤكد الرغبة الحقيقية في استكمال مسيرة البناء والتعمير والتشييد والإنجازات التي تمت على أرض الدولة وجني الثمار خلال الفترة المقبلة.

مشاركة قوية من شتى فئات المجتمع

وأضاف «أبو العطا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشاركة المصريين غير المسبوقة في هذه الانتخابات الرئاسية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على حالة التناغم والاستقرار السياسي والمجتمعي التي تعيشها الدولة المصرية بعد عدة سنوات من مواجهة التحديات والمخاطر التي لم تشهدها من قبل، موضحا أن أبرز ما يميز هذه الانتخابات الرئاسية أنها تشهد مشاركة قوية من شتى فئات المجتمع، وسط تنوع برامج المرشحين الانتخابية بشكل غير مسبوق، وهناك استمرار لمشاركة الشباب بشكل كثيف في عدد كبير من مراكز الاقتراع، علاوة على تصدر المرأة المشهد في الكثير من اللجان الانتخابية، فضلا عن الحضور اللافت لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن الشعب المصري أثبت أنه على قلب رجل واحد وهناك حالة من التلاحم والترابط التي تجمع الشعب على هدف واحد ألا وهو المصلحة الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار الدولة، لا سيما وأن المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد تتطلب وتستدعي من الجميع التكاتف والالتفاف حول المصلحة الوطنية للبلاد من أجل الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن من خلال سرعة إنجاز الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية.

تلبية نداء الوطن

وأكد أن المشاركة الإيجابية والواسعة في سباق انتخابات الرئاسة تبرهن على حرص الناخبين المصريين على التمسك بحقوقهم وأداء واجباتهم الوطنية وتلبية نداء الوطن، فضلا عن أنها تمثل ردا كافيا على دعوات جماعات الشر والظلام والتي تدعو إلى المقاطعة، وتوقف محاولات النيل من استقرار الدولة المصرية بالادعاءات والأكاذيب المغرضة التي تطلقها أبواق الإعلام الغربي وبعض منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تدعي الشفافية وترمي الباطل بأصحاب التاريخ والحضارة لأغراض خبيثة.