حزب المؤتمر: المشاركة الكبيرة في الانتخابات رسالة للعالم بوحدة الصف المصري

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية بأعداد كبيرة أمر متوقع رغم كل التقديرات النظرية التي توقعت عكس ذلك، متابعا: «المشاركة بمثابة رسالة قوية من الشعب المصري إلى العالم بقدرة المصريين على مواجهة التحديات والعبور إلى الجمهورية الجديدة».

حرص المواطنين على المشاركة في الانتخابات

وأوضح غنيم، أن الانتخابات تُجرى في ظل ظروف استثنائية من حيث حرص المواطن على المشاركة في هذا الاستحقاق المهم لأعلى منصب في الدولة المصرية وهو ما يؤكد ذكاء المصريين، والهيئة الوطنية أدارت العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وكانت على مسافة واحدة من جميع المرشحين ما يعد تأسيسا لعرف سياسي ونموذج يحتذى به في النزاهة والشفافية والمصداقية».

المشاركة شملت الشرائح الاجتماعية المختلفة

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن المشاركة شملت الشرائح الاجتماعية المصرية المختلفة، ومن ثم فإن أنماط التصويت تتجه إلى الخريطة الانتخابية بأكملها، والمشهد الانتخابي يشهد إقبالاً كبيرًا من قبل المصريين على التصويت، ما يعكس إرادة المصريين في المشاركة الفعالة بالعملية الديمقراطية، ما يعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه مصر.