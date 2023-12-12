رغم برودة الطقس.. «حسام» يصطحب زوجته وطفليه للمشاركة في الانتخابات: واجب وطني

تشهد الانتخابات الرئاسية 2024، مشاركة كبيرة من جانب الأسر المصرية؛ إذ يحرص رب الأسرة على اصطحاب جميع أفراد عائلته للمشاركة في التصويت بالانتخابات.

وكان من ضمن هؤلاء حسام الدين حسني، 34 عاما، الذي حرص على اصطحاب زوجته وطفليه الصغار إلى اللجنة الانتخابية بالجامعة العمالية في مدينة نصر رغم برودة الطقس اليوم.

وقال حسام: «جايين النهارده أنا وزوجتي ننتخب في الجامعة العمالية عشان مستقبل مصر، وأصريت على حضور أولادي الصغيرين عشان يتعملوا واجبنا تجاه الوطن».

وأوضح خلال حديثه لـ«الوطن» أن التنظيم أكثر من رائع والمسؤولين عن الانتخابات في اللجنة يسهلون العملية الانتخابية لجميع الناخبين، مضيفا: «ولادي أصروا يحطوا أيديهم في الحبر الفسفوري، وكانوا فرحانين جدا».