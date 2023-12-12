برلمانية: تدفق الملايين للتصويت في الانتخابات الرئاسية مشهد تاريخي يفوق الخيال

قالت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تدفق ملايين المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، مشهد يفوق الخيال ولم يتوقعه أحد، فالمصريون هبوا بالملايين للتصويت في الانتخابات، للاستقرار على شكل المستقبل ووضع لبنات الغد.

وأوضحت «التمامي» في بيان، أن الانتخابات الرئاسية 2024، ستصيغ شكل المستقبل ولذلك شارك ملايين المصريين، ونزلوا للتصويت، فهي حق دستوري واستحاق وطني وفرصة لا تتكرر إلا كل سنوات.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تدفق المصريين وملايين الناخبين خلال الثلاثة أيام للتصويت، مشهد تاريخي عظيم يؤكد للجميع أن الوطن على قلب رجل واحد ويعي تماما كل المخاطر المحيطة محليا واقليميا ودوليا.

وشددت على أن التصويت يعكس حالة الوعي المجتمعي للشعب المصري الذي دائما ما نراهن عليه جميعا لتتحطم أمامه كل مخططات التربص بالدولة المصرية وتهديدات ضرب استقرارها.

أضافت النائبة ولاء التمامي، أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، تبعث برسالة مهمة للخارج حول وعي وإرادة المصريين في اختيار الغد.