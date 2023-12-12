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انتخابات المصريين بالداخل

الإعلامية ريهام عياد تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

كتب:

أحمد شوقي
09:04 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الإعلامية ريهام عياد

الإعلامية ريهام عياد

أدلت الإعلامية ريهام عياد مقدمة برنامج «القصة وما فيها» المذاع عبر «يوتيوب» بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن المشاركة في عملية التصويت واجب وطني وحق كفله الدستور لجميع المصريين.

وتشهد الانتخابات الرئاسية، إقبالا من المواطنين منذ فتح أبواب اللجان في اليوم الثالث والأخير، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، سير العملية في سهولة ويسر بجميع المحافظات، فيما تشهد اللجان حضورا كثيفا من الشباب والسيدات.

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