الإعلامية ريهام عياد تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أدلت الإعلامية ريهام عياد مقدمة برنامج «القصة وما فيها» المذاع عبر «يوتيوب» بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن المشاركة في عملية التصويت واجب وطني وحق كفله الدستور لجميع المصريين.

وتشهد الانتخابات الرئاسية، إقبالا من المواطنين منذ فتح أبواب اللجان في اليوم الثالث والأخير، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، سير العملية في سهولة ويسر بجميع المحافظات، فيما تشهد اللجان حضورا كثيفا من الشباب والسيدات.