أصحاب «قادرون باختلاف» يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بشمال سيناء

أدلى المئات من الشباب من ذوي الصم والبكم بشمال سيناء، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في إحدى لجان العريش.

وقال أحمد عزمي المدرب العام لفريق الصم والبكم لكرة القدم بشمال سيناء، إنّ شباب الصم طالبوا بأنّ يحصلوا على حقهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك بالذهاب إلى صناديق الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم.

500 شخص من الصم والبكم في شمال سيناء

وأوضح أنّ عدد الصم والبكم في شمال سيناء يصل لما يقرب من 500 شاب وفتاة، مشيرًا إلى أنّ الجميع أدلى بصوته، ورافقهم عزيز مطر عضو مجلس النواب.

الدستور يكفل لهم حق الانتخاب

وقال فايق الجيد رئيس جمعية الصم وضعاف السمع بالعريش، إنّ جميع أعضاء الجمعية، شاركوا بالتصويت في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الدستور كفل لهم حق الانتخاب واختيار رئيسهم المنتظر.