محمود مسلم: المشهد في الانتخابات الرئاسية يعكس الضمير والكرامة والوعي المصري

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن المشهد في الانتخابات الرئاسية في 2024 يصب في صالح مصر والشعب المصري والضمير والكرامة والوعي المصري، وهذا المشهد يعكس كل هذه الكلمات ويعكس درجة كبيرة من الوعي والإدراك للمخاطر التي تحيط بمصر سواء داخليا أو خارجيا، ويعكس ثقة الناس في بلدهم ودولتهم وأملهم بأن تكون أفضل.

وعلق «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «النهار»، على مقاله في جريدة «الوطن» الذي جاء بعنوان: «الكنز.. اسمه المصريون»، قائلا إن عادة المصريين في وقت الشدة تظهر مواقف المصريين وبطولاتهم، والاصطفاف الذي حدث في الانتخابات الرئاسية، حتى إذا تنوعت التصويتات أو توجه التصويت لكن التوافق والظهور أمام الصناديق واللجان بهذا الكم في الثلاثة أيام وقبلها في انتخابات الخارج يدل على حكمة المصريين وإدراكهم، وأنهم يعون تماما ما يحدث في الوطن.

وأشار إلى أن المصريين أرادوا أن يوجهوا رسالة للعالم كله أن المصريين على قلب رجل واحد في حال تعرض مصر لأي مخاطر أو مؤامرات.