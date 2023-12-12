محافظ السويس يشكر الأهالي ويثمن حرصهم على التصويت بانتخابات الرئاسة

قدم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الشكر لأهالي المحافظة على الشكل الحضاري الذي ظهروا به خلال المشاركة الفعالة بانتخابات الرئاسة 2024، مثمنًا حرصهم على التصويت حتى الدقائق الأخيرة.

ووصف في بيان صادر عن محافظة السويس، الانتخابات الرئاسية، بعد انتهائها، بالعرس الديمقراطي المشرف.

وأضاف: «المشهد الانتخابي لم يكن مسبوقًا، وقدم أهالي المحافظة الباسلة صورة مشرفة في عُرس ديمقراطي، على مدار الثلاث أيام السابقة ، عبروا فيها عن معاني الوفاء للوطن، و الإحساس بالمسئولية».

وأوضح المحفاظ أنه يتقدم بالشكر لأهالي السويس، وجميع المديريات والأجهزة التنفيذية والهيئات، ويخص بالذكر ( الهيئات القضائية - و مديرية الأمن)، مثمنًا حرص الوافدين، والمغتربين على ممارسة حقهم الدستوري، ومساهمتهم في بناء ورفعة الوطن.

وكانت السويس قد شهدت إقبالا كثيفا على التصويت خلال أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة، من خلال لجنة عامة واحدة و49 مركزا انتخابيا و61 لجنة فرعية.