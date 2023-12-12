محافظة السويس توفر سيارة لأحد كبار السن طلب الإدلاء بصوته في الانتخابات

تدخل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، لتوفير سيارة لنقل رجل مسن من سكان حي فيصل لأحد لجان الوافدين للإدلاء بصوته نظرا لعدم استطاعته النزول من المسكن الخاص به.

شكوى رجل مسن

وتقدم رجل مسن من سكان منطقة الفيروز بحي فيصل بمحافظة السويس، بشكوى من عدم استطاعته النزول للجان الانتخابات للإدلاء بصوته، نظرا لظروفه الصحية التي تمنعه وذلك عبر بوابة الشكاوى بوزارة التضامن الاجتماعي بشأن عدم استطاعته.

تدخل محافظ السويس لنقل مسن للجنة الانتخاب

فور صدور الشكوى تم عرض الموضوع على اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الذي أعطى تعليماته الفورية لمديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل كل الاجراءات وتوفير سيارة لاصطحاب المواطن للإدلاء بصوته، حيث نشر المواطن الشكوى عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وتم التواصل مع مدير عام مديرية التضامن بالسويس وتم عمل اللازم.

وشهدت اللجان الانتخابية في محافظة السويس إقبالا متزايدا حتى موعد غلق اللجان في التاسعة وفقا لتحديد الهيئة الوطنية للانتخابات وأقبل المواطنون الذين لم يلحقوا بالتصويت خلال النهار، وخلال أيام التصويت الماضية وحضروا للجان للتصويت مساءً.