نتائج الفرز الأولية باللجنة العامة في شبرا الخيمة بالقليوبية.. السيسي يحصد 227 ألف صوت

أعلن رئيس اللجنة العامة لقسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 482 ألفا و963 ناخبا، وعدد الحضور 300 ألف و982 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 298 ألفا و418 ناخبا، والأصوات الباطلة 2264 ناخبا.

وأضاف أن المرشح عبد الفتاح السيسي حصل على على 227 ألفا و136 صوتا، والمرشح فريد زهران حصد 5 آلاف و583 صوتا، والمرشح عبد السند يمامة 11 ألفا و657 صوتا، والمرشح حازم عمر حصل على 9 آلاف و342 صوتا.

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.

وتُسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم، ويُسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قِبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته بما لا يعيق عمل اللجنة.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها النتيجة النهائية بقرار تصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمها سائر أوراق اللجان العامة، ويُضاف إلى هذه المدة 3 أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة.