نتنياهو يعترف بوجود خلاف مع واشنطن حول غزة

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن هناك خلافات بين الولايات المتحدة والاحتلال، بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة، لافتًا إلى أن واشنطن تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي في أهدافها المتمثلة في القضاء على الفصائل الفلسطينية، واستعادة المحتجزين لديها، مؤكدًا أنهم يختلفون بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.

ونقلت «سكاي نيوز» عن نتنياهو، رفضه تولي السلطة الوطنية الفلسطينية إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء العدوان الذي يشنه الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

لن أسمح لإسرائيل أن تكرر خطأ أوسلو

قال نتنياهو في مقطع مصور على حسابه في منصة «إكس» إن غزة لن تكون «حماسستان» ولا «فتحستان»، مضيفًا «أنا أريد أن أوضح وجهة نظري: لن أسمح لإسرائيل أن تكرر خطأ أوسلو، ولن أسمح بأن نُدخِل إلى غزة من يعلم أبناءه الإرهاب، ويدعم الإرهاب ويمول الإرهاب».. على حسب تعبره.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الذي يشنه جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 18412 شخصا، أغلبهم من النساء والأطفال.

كما ارتفعت أعداد المصابين إلى 50100 شخص في الغارات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل.