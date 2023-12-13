صديق أحمد البدري يكشف تطورات حالته الصحية بعد بتر قدمه: ادعوا له

طالب هاني الشيخ، صديق المخرج أحمد البدري، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالدعاء لـ«البدري»، بعد تدهور حالته الصحية إثر بتر قدمه بعد إصابته بغرغرينة.

وكتب الشيخ، عبر حسابه، منشورًا قال فيه: «أحمد البدري حالته بتتدهور، أرجوكم الدعاء له بالشفاء العاجل، يا رب تقوم بالسلامة يا بدري، ويشفيك ويعافيك».

بتر قدم أحمد البدري بعد مضاعفات مرض السكري

وأعلن الفنان شريف إدريس عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تطورات حالة المخرج أحمد البدري الصحية، إذ نشر صورة له وعلق عليها قائلًا: «ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري، ربنا يتم شفاك على خير، للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر دعواتكم بالشفاء».