قبل أحمد البدري.. نجوم تعرضوا لـ«بتر أقدامهم» بسبب أزمات صحية

إصابات تحدث من خلال أزمات صحية، تعوق صاحبها عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، وتهدد عمله، لكن كثير من المصابين بهذه الأزمات، تغلبوا عليها وتعايشوا معها، ووجدوا مصدر دخل مناسب لهم.

فنانون تعرضوا إلى هذه الأزمات، مثل مرض السكري، الذي ينتج عنه في بعض الأحيان بتر القدم، وذلك من خلال تعرض بعض المرضى إلى جرح غائر يسبب لهم الغرغرينة، وهناك بعض الفنانين الذين واجهوا هذه المشكلة، وأخرهم المخرج أحمد البدري.

ومن خلال هذا التقرير، نرصد لكم أبرز الفنانين الذين تعرضوا إلى ذلك.

أحمد البدري

مخرج مصري شارك في بداياته في عدة أعمال كممثل، ثم اتجه إلى الإخراج، ومن أشهر أعمالة فيلم «جيم أوفر» و«غش الزوجية» و«غاوي حب»، تعرض إلى وعكة صحية في الأيام الماضية.

وأوضح الفنان شريف إدريس على «فيسبوك»، أن «البدري» كان يعاني من مرض السكري، ما تسبب له في جروح أدت إلى غرغرينة تسببت في بتر قدمه.

شريف دسوقي

ممثل مصري بدأ مسيرته في عام 2003، شارك في العديد من الأعمال، أبرزها مسلسل «100 وش»، يعاني من مرض السكري أيضاً، ثم تعرض إلى جرح غائر في قدمه اليسرى، حدث أثناء تصوير أحد الأفلام، ما جعله يقدم على بتر قدمة من أسفل الركبة وذلك في عام 2021.

عبدالعزيز محمود

ممثل ومطرب شعبي وملحن مصري ولد 1914، وتوفي عام 1991، تعرضت في بداية حياتة إلى كسر في قدمه أثناء عملة في شركة «شل»، ما جعل الشركة تستغنى خدماته، ولكنه لم يستسلم، وارتدى طرفا صناعيا، ثم تابع حياته، واستكمل عمله في مهنة أخرى، آلا وهي مهنة «البمبوطية»، وتعنى تجارة البحر، ومن ثم اتجه إلى الغناء واحترفه، ومن أشهر أعمالة الغنائية أغنية «يا نجف بنور».